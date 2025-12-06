مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

18 حجم الخط

نجح الفريق الطبي بالشرقية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ابتلع بطارية معدنية، بعد إجراء تدخل عاجل بالمنظار داخل مستشفى أبو كبير المركزي، في عملية دقيقة تمت خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وأنقذت حياته من مضاعفات خطيرة كانت تهدده.

استخراج البطارية من المريء دون أي مضاعفات

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى، بقيادة الدكتور صهيب محمد إبراهيم أخصائي المناظير، والدكتور علي الساعاتي أخصائي التخدير، وبمشاركة طاقم التمريض بوحدة المناظير، نجح في استخراج البطارية من المريء دون أي مضاعفات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إيهاب عبدالله رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير.

تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة

ويأتي هذا التحرك الطبي السريع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،ومحافظ الشرقية، ووفق تعليمات وكيل الوزارة الدكتور أحمد البيلي، بضرورة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ودعم أقسام المناظير بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية.

حروق شديدة بالمريء أو حدوث ثقوب ونزيف حاد

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة طارئة وهو يعاني من ابتلاع بطارية صغيرة تُعد من أخطر الأجسام الغريبة، نظرًا لقدرتها على تفريغ شحنتها داخل الجسم خلال دقائق، ما قد يؤدي إلى حروق شديدة بالمريء أو حدوث ثقوب ونزيف حاد.

وتم فورًا التنسيق مع مركز الخدمات الطارئة بالمديرية، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل التدخل بالمنظار وإنقاذ الطفل دون أي أضرار.

وحدة التردد الحراري لعلاج الأورام

ومن جانبه، أكد محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي تُعد من الوحدات المتقدمة على مستوى المحافظة، حيث تقدم خدمات مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية، ومناظير الأطفال، إضافة إلى وحدة التردد الحراري لعلاج الأورام، وعيادات تخصصية للكبد والجهاز الهضمي، بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة الشرقية

ووجَّه وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع القيادات الطبية والأطقم العاملة بقسم المناظير بمستشفى أبو كبير، تقديرًا لجهودهم في التدخل السريع والتعامل المهني مع الحالات الحرجة، وحرصهم الدائم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة الشرقية.

