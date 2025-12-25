14يناير، نظر طعون الانتخابية المحالة من المحكمة الإدارية العليا أمام النقض

18 حجم الخط

قال علاء نصار المستشار القانوني بكفر الدوار وابو المطامير، محامي المرشحين، إن الطعون الانتخابية المحالة من المحكمة الإداري العليا إلى محكمة النقض، وأيضًا الطعون الخمسة المستقلة المقامة أمام محكمة النقض والمرقمة من 1،2،3،4،5 والتي انضمت إلى الطعون المحالة والخاصة بالدائرة الثانية والدائرة السابعة كفر الدوار وأبو المطامير بحيرة سوف يتم نظرهم أمام محكمة النقض بجلسة الأربعاء الموافق 14/1/2026.

الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض

وذكر أنه ومن معه من المحامين المكلفين بتقديم الطعون الانتخابية نيابة عن المرشحين لديهم من اليقين وثقة في العدالة وثقة في من قدموه من مستندات وما سوف يبدوه من دفوع متعلقة بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ودفوع قد تبطل نتيجة الانتخابات بالكامل وأيضا انتفاء الصفحة الحزبية لجميع مرشحي حزب حماة وطن لتوقيع خطابات الترشح وحدود الدعاية الانتخابية.

يذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحكامها ب 49 طعن على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 .

على انتخابات مجلس النواب، واختلفت الأحكام ما بين عدم اختصاص وإحالة لمحكمة النقض ورفض الطعون كالآتي:

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،قضت برفض 36 طعن وعدم اختصاصها بنظر13طعن على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 .

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 49 طعن من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت في اليوم الأول من 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.