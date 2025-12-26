كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن كيفية استخدام النقاط الموجودة في البطاقات الائتمانية وكيفية التسجيل في موقع المكافات.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن خطوات التسجيل على الموقع تشمل الخطوات التالية:

"الدخول علي الموقع

الضغط على Register

كتابة الرقم القومى للعميل

ادخال رقم الهاتف المسجل علي النظام / تاريخ الميلاد "" شهر يوم سنة ""

الاجابة على الاسئلة السرية الخاصة بالعميل بحد أدني ثلاث أسئلة ( العميل يجيب على سؤالين ورقم الموبايل وتاريخ الميلاد ).

ادخال User ID واختيار كلمة مرور

اختيار عدد 3 اسئلة سرية و3 اجابات

الموافقة على الشروط والأحكام ( شرط للتسجيل )

تحديد اختيار رغبة العميل في وصول بريد الكتروني من شركة ماستر كارد خاص بعروض الشركة "

ومن جانب يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن مدى إمكانية إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة إنه لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية .

4- - عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة المدفوعة مسبقا.

5-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

8-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

