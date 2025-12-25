الخميس 25 ديسمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى قرى سوهاج

المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مزارع بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل باستخدام بندقية آلية في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة.

وكشفت التحريات أن خلافات جيرة كانت وراء الحادث، حيث أُصيب عامل مقيم بنفس المركز بعيار ناري في الفخذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب التحقيق، تم ضبط المتهم وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الحادث نتيجة لخلافات الجيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

