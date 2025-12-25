الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى قرى سوهاج

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مزارع بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل باستخدام بندقية آلية في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة.

ضبط مزارع أطلق أعيرة نارية على جاره بسبب خلافات جيرة بسوهاج

ضبط مزارع أطلق أعيرة نارية على جاره

وكشفت التحريات أن خلافات جيرة كانت وراء الحادث، حيث أُصيب عامل مقيم بنفس المركز بعيار ناري في الفخذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب التحقيق، تم ضبط المتهم وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الحادث نتيجة لخلافات الجيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

