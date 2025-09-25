أخبار الحوادث اليوم: القبض على نجل أحمد رزق بتهمة خرم طبلة أذن زميله.. ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح بالسلام.. تأييد حبس علي غزال 3 سنوات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على نجل الفنان أحمد رزق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله والتسبب له «بخرم في طبلة أذنه» أمام إحدى المدارس بمنطقة أكتوبر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح وتصويرها خلال معاشرتها فى مدينة السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 26 شخصا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.

أعلنت النيابة العامة أعمال متابعة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث تم رصد عدد (٤٤٢) حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد (٥٥) حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق (٥٠٪) من الحد الأقصى المقرر.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على ملك شريكة مريم لقيامهما بالتعدي على الطالبة سجى بالضرب أمام إحدى المدارس بالمنيل في منطقة مصر القديمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق توك توك لقيامه بسب صاحب سيارة ملاكي في الإسكندرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على منادي سيارات لقيامة بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع بـ سوهاج.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة سمح لصغير بقيادة تروسيكل وأداء حركات استعراضية بـالغربية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة نيجيرية، في منطقة القطامية بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفلان يقومان بالتدخين أمام إحدى محطات القطارات بالقاهرة.

حرر نائب مدير أمن النادي الأهلي محضرًا ضد أحد أعضاء النادي، بلوجر شهير، يتهمه بالتشهير به داخل فرع النادي عبر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم حبس اللاعب السابق على غزال 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط نادٍ صحي غير مرخص بالتجمع الأول، لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وألقت القبض على مالكه وأحد الأشخاص الأجانب و7 سيدات بداخله.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بتسريبات الـ VAR، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لإعادة الإعلان، وتقديم شهادة بنهائية الحكم.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي في محافظة الإسكندرية.

لقي شخص مصرعه في مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة بمنطقة الأميرية، والأمن يضبط 6 متهمين من المشاركين بالمشاجرة.

