النيابة تأمر بالتحري في واقعة سقوط شاب من عقار بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بشارع الكابلات بدائرة قسم شرطة الأميرية، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الاميرية وفارق الحياة فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة

بالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.