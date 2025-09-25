تأييد حبس اللاعب السابق علي غزال 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم حبس اللاعب السابق على غزال 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وجاءت عملية القبض على غزال بعد تلقي قسم شرطة التجمع بلاغات من عدد من المواطنين، بينهم لاعبو كرة قدم ورجال أعمال، يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح شهرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

