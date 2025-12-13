تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان تشكيلة فريقه لمواجهة ميتز بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام ميتز بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: إيمري - زبارني - إيتشو - هرنانديز

الوسط: رويز - فيتينيا - لي كانج

الهجوم: مباي - راموس - نجانتو

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على فريق ميتز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لانس المتصدر بـ34 نقطة. وكان الفريق الباريسي قد فقد الصدارة بعد خسارته أمام موناكو بهدف دون رد في الجولة الماضية، قبل أن يستعيد توازنه بانتصار كبير على رين بخماسية نظيفة، ورغم هذا الفوز العريض، تعثر الفريق مجددًا في دوري أبطال أوروبا بتعادله السلبي مع أتلتيك بلباو.

وتبدو مواجهة ميتز في المتناول بالنسبة لسان جيرمان، إذ يحتل منافسه المركز الأخير برصيد 11 نقطة، كما خسر أمام الفريق الباريسي في آخر 15 مواجهة جمعت بينهما.

في المقابل، يواصل لانس عروضه المميزة هذا الموسم بقيادة مدربه بيار ساج، الذي نجح في قيادة الفريق إلى 11 انتصارًا من أصل 15 مباراة، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.

الأندية المتنافسة على قمة الدوري الفرنسي

ويستضيف لانس فريق نيس يوم الأحد، ساعيًا للحفاظ على الصدارة. ويحتل نيس المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

أما مارسيليا، صاحب المركز الثالث بـ29 نقطة، فيأمل في تعزيز حظوظه بالمنافسة على اللقب عندما يواجه موناكو الأحد، رغم تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة.

ويأتي موناكو في المركز السابع بـ23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن رين السادس وليون الخامس، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

