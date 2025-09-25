مقتل شخص بمشاجرة طاحنة في الأميرية والأمن يضبط طرفيها

لقي شخص مصرعه في مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة بمنطقة الأميرية، والأمن يضبط 6 متهمين من المشاركين بالمشاجرة.

مقتل شخص في مشاجرة بالأميرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم متأثرًا بإصابته بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول:3 أشخاص "من بينهم المتوفى"، وطرف ثان: 4 أشخاص وسيدة، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة بسبب لهو الأطفال، وقام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما، فيما قام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإلقاء زجاجات نتج عنها إصابة المتوفى التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأسلحة والأدوات المستخدمة فى المشاجرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.