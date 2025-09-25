الخميس 25 سبتمبر 2025
حوادث

مقتل شخص بمشاجرة طاحنة في الأميرية والأمن يضبط طرفيها

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

لقي شخص مصرعه في مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة بمنطقة الأميرية، والأمن يضبط 6 متهمين من المشاركين بالمشاجرة.

مقتل شخص في مشاجرة بالأميرية 

تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم متأثرًا بإصابته بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول:3 أشخاص "من بينهم المتوفى"، وطرف ثان: 4 أشخاص وسيدة، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة بسبب لهو الأطفال، وقام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما، فيما قام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإلقاء زجاجات نتج عنها إصابة المتوفى التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأسلحة والأدوات المستخدمة فى المشاجرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

