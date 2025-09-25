الخميس 25 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على عاطل تحرش بنيجيرية في القطامية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة نيجيرية، في منطقة القطامية بالقاهرة.

عاطل يتحرش بنيجيرية في القطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من سيدة تحمل الجنسية النيجيرية، تفيد بقيام شخص بالتحرش بها بدائرة قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق أخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين انه عاطل وعمره 33 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

