نائب مدير أمن الأهلي يحرر محضرًا ضد بلوجر شهير بتهمة التشهير

حرر نائب مدير أمن النادي الأهلي محضرًا ضد أحد أعضاء النادي، بلوجر شهير، يتهمه بالتشهير به داخل فرع النادي عبر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة إلى قيام البلوجر بنشر مقطع فيديو يتضمن تعرضه لواقعة سرقة داخل أحد فروع النادي الأهلي، ما اعتبرته إدارة النادي تشهيرًا بحقها، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

