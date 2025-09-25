إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بالتجمع الخامس (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق بهود ومدخنة خاصة بمطعم بالطابق الأرضي بمول مكون من أرضي وطابق والمطعم على مساحة 70 مترا.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

