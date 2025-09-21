الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصين يستقلان مركبة "توك توك" أثناء قيامهما بسرقة مركبة أخرى بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، غير أن التحريات نجحت في تحديد وضبط المتهمين، وهما:عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا، لأحدهما معلومات جنائية سابقة.

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

كما ضُبط بحوزتهما مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المركبة المستولى عليها.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة توك توك الغربية وزارة الداخلية ضبط لصين في طنطا فيديو متداول سرقة توك توك أخبار الحوادث مصر

مواد متعلقة

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

شهادة تحليل المخدرات شرط إلزامي لاستخراج رخصة القيادة بـ تعديلات قانون المرور

نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب

كشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شاب على شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند 1/1 بالدوري الإنجليزي

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أسباب رد الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

التشكيل الرسمي لمباراة موناكو ضد ميتز في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

فضائل الأذكار وترديد ذكر الصلاة على النبي بعد الصلوات المفروضة

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads