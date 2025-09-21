الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصين يستقلان مركبة "توك توك" أثناء قيامهما بسرقة مركبة أخرى بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، غير أن التحريات نجحت في تحديد وضبط المتهمين، وهما:عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا، لأحدهما معلومات جنائية سابقة.

كما ضُبط بحوزتهما مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المركبة المستولى عليها.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

