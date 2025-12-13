الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة بيرنلي ضد فولهام بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين،على ملعب تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق إيميل سميث رووي، ثم تعادل بيرنلي في الدقيقة 21 عن طريق أوجوشوكو، ثم عاود فولهام التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق كالفن باسي.

وفي الدقيقة 58 سجل هاري ويلسون الهدف الثالث لصالح فولهام، ثم نجح بيرنلي في تضييق الفارق بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب سوني.



أعلن سكوت باركر المدير الفني لفريق بيرنلي تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه فولهام، في الدوري الإنجليزي

تشكيل بيرنلي أمام فولهام

دخل بيرنلي مباراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايل دوبرافكا

الدفاع: أكسيل توانزيبي - إكدال - إيستيفي - هارتمان

الوسط: أوجوشوكو - جون كولين - فلورينتينو لويس

الهجوم: فوستر - أرماندو بروجا - ينز لارسن

بيرنلي، فيتو

تشكيل فولهام أمام بيرنلي

في المقابل، أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كيني تيتي - يواكيم أندرسن - كالفن باسي - أندي روبينسون

الوسط: ساندير بيرج - أليكس إيووبي - هاري ويسلون - إيميل سميث روي - صامويل شوكويزي

الهجوم: راؤول خيمينيز

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فولهام إلى 20 نقطة إرتقى بها إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير

