السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

فولهام الإنجليزي،
فولهام الإنجليزي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة بيرنلي ضد فولهام بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين،على ملعب تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق إيميل سميث رووي، ثم تعادل بيرنلي في الدقيقة 21 عن طريق أوجوشوكو، ثم عاود فولهام التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق كالفن باسي.

وفي الدقيقة 58 سجل هاري ويلسون الهدف الثالث لصالح فولهام، ثم نجح بيرنلي في تضييق الفارق بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب سوني. 

أعلن سكوت باركر المدير الفني لفريق بيرنلي تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه فولهام، في الدوري الإنجليزي 

تشكيل بيرنلي أمام فولهام

دخل بيرنلي مباراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايل دوبرافكا

الدفاع: أكسيل توانزيبي - إكدال - إيستيفي - هارتمان

الوسط: أوجوشوكو - جون كولين - فلورينتينو لويس 

الهجوم: فوستر - أرماندو بروجا - ينز لارسن

بيرنلي، فيتو
بيرنلي، فيتو

تشكيل فولهام أمام بيرنلي 

في المقابل، أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: بيرند لينو 

الدفاع: كيني تيتي - يواكيم أندرسن - كالفن باسي - أندي روبينسون

الوسط: ساندير بيرج - أليكس إيووبي - هاري ويسلون - إيميل سميث روي - صامويل شوكويزي

الهجوم: راؤول خيمينيز 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فولهام إلى 20 نقطة إرتقى بها إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي بيرنلي فولهام بيرنلي ضد فولهام ملعب تيرف مور ايميل سميث أوجوشوكو كالفن باسي هاري ويلسون سكوت باركر ماركو سيلفا

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

محمد صلاح يعود بالانتصارات، ليفربول يفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

تشيلسي يفوز على إيفرتون 0/2 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

رقم جديد لـ محمد صلاح، الأكثر مساهمة للأهداف في ناد واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

برشلونة وأوساسونا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads