بث مباشر| دولة التلاوة، رحلة البحث عن أجمل الأصوات في ترتيل وتجويد القرآن الكريم

انطلقت حلقة جديدة من برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجالي ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُذاع البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يعكس اهتمام الدولة بنشر علوم القرآن الكريم وإبراز المتميزين فيها.

إقبال غير مسبوق على اختبارات «دولة التلاوة» من مختلف محافظات الجمهورية

وشهدت اختبارات برنامج «دولة التلاوة» مشاركة واسعة، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في دلالة واضحة على الإقبال الكبير من الشباب على تعلم فنون التلاوة والتجويد، والسعي لإبراز المواهب القرآنية ضمن إطار علمي ومنهجي منضبط.

لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار العلماء وخبراء الأصوات والمقامات لتقييم المتسابقين

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.



كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فضلًا عن كوكبة من كبار القراء من داخل وخارج مصر، من بينهم الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز مالية ضخمة وتكريم استثنائي للفائزين في فرعي الترتيل والتجويد

ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، فضلًا عن تشريفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، في خطوة تعكس حرص الدولة على تشجيع المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التميز والتفوق في علوم القرآن الكريم.

تصفيات صارمة تنتهي باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في المرحلة النهائية

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج مراحل متعددة من التقييم والاختبارات الصارمة، أسفرت في نهايتها عن اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، وذلك تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تميزًا وامتلاكًا للموهبة الحقيقية في فنون الترتيل والتجويد.

