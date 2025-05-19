الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحسبه

إيداع علي غزال بالسجن
إيداع علي غزال بالسجن العمومي، فيتو

أودعت قوات إدارة  ترحيلات القاهرة، لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال،  بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مدة عقوبته لأحكام قضائية صادرة بحقه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

جاءت عملية القبض على غزال بعد تلقي قسم شرطة التجمع بلاغات من عدد من المواطنين، بينهم لاعبو كرة قدم ورجال أعمال، يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح شهرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بمركز الإصلاح والتأهيل لاعب منتخب مصر السابق قسم شرطة التجمع السجن العمومي
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