دين ودنيا

محمود السيد يخطف قلوب لجنة تحكيم«دولة التلاوة» بقراءة مبهرة من سورة التوبة

محمود السيد يخطف قلوب لجنة تحكيم«دولة التلاوة» بتلاوة مبهرة
دولة التلاوة، خطف المتسابق القارئ محمود السيد  قلوب أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بعد تقديمه تلاوة مميزة من سورة التوبة، اتسمت بالإتقان والخشوع والتمكن من أحكام التجويد، ما جعله محل إشادة كبيرة من أعضاء اللجنة.

الشيخ حسن عبد النبي: لا أخطاء ولا ملاحظات والأداء ممتاز

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة التحكيم، بأداء القارئ محمود السيد، مؤكدًا أن التلاوة جاءت خالية تمامًا من الأخطاء أو الملاحظات، قائلًا:«مفيش أي أخطاء ولا أي ملاحظات.. الأداء ممتاز وربنا يبارك فيك»، في تعبير واضح عن رضا اللجنة الكامل عن مستوى التلاوة.

الدكتور طه عبد الوهاب: الصوت مكتمل ومؤهل للمنافسة القوية

ومن جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات وعضو لجنة التحكيم، أن صوت المتسابق محمود السيد «مكتمل»، ويتمتع بإمكانات قوية تؤهله للمنافسة بقوة في المراحل المقبلة من البرنامج، مشيرًا إلى أن الأداء يعكس موهبة حقيقية وقدرة واضحة على التحكم في الصوت والمقامات.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي لتقييم المواهب


وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية على مستوى مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب مجموعة من أبرز القراء من داخل وخارج مصر مثل الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.


جوائز ضخمة وتكريم الفائزين بمراكز الترتيل والتجويد وصوتيهما يتم إذاعته على قناة مصر قرآن كريم


ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التفوق والتميز في علوم القرآن الكريم.

