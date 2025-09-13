السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة
ضبط 8 أشخاص في مشاجرة

شهد كورنيش الغربى مشاجرة بالكرسى داخل المرسى السياحى بين 3 عمال أشقاء فى كورنيش و5 أشخاص بسبب خلافات على ثمن المشاريب، وتم إلقاء على القبض على طرفى المشاجرة 8 أشخاص من الطرفين.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من قسم أول سوهاج تفيد بوقوع مشاجرة بين 3 عمال أشقاء يعملون فى المرسى السياحى بكورنيش الغربى و5 أشخاص.

طرف أول إيمان السيد الحداد 40 عاما ربة منزل ومحمد أحمد خلف 20 عاما بائع متجول ومنة الله أحمد 18 عاما ومحمد طة عبدالكافى 25 عاما مندوب مبيعات خطيب سالفة الذكر ومصطفى السيد الحداد 33 عاما بائع متجول.

[[system-code:ad:autoads]

طرف ثان على عبدالحافظ بدرى 29 عاما عامل بمرسى كورنيش النيل مصابا بكدمة بذراع اليد اليمنى وحسين عبدالحافظ 26 عاما عامل بكورنيش النيل مصابا بكدمة أعلى الحاجب الأيسر وحسن عبدالحافظ 19 عاما عامل بكورنيش مصابا بجرح قطعى بذراع اليد اليمنى 3 أشقاء. 

حصل خناقة مع مواطنين والعمال فى المرسى السياحى بالكورنيش الغربى حى غرب سوهاج وتم الاستعانة بالقسم وتسليمهم وعمل محضر وتسلمهم للقسم ولا يوجد أى تلفيات بالموقع.

وتحرر عن ذلك  رقم المحضر ٨٠٣٤ جنح قسم أول سوهاج، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي غرب سوهاج قسم أول سوهاج غرب سوهاج الأجهزة الأمنية بسوهاج بكورنيش النيل

مواد متعلقة

وكيل التموين بسوهاج يقود حملة على مخابز أخميم (صور)

إزالة 1319 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بسوهاج

ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج (صور)

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر (صور)

دورة تدريبية لمعلمي الرياضيات بسوهاج على المنهج الجديد للمرحلة الابتدائية

10 شركات مياه تشارك بتدريب عن العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة في سوهاج

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بسوهاج

استجابة لما نشرته فيتو، محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة (صور)

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads