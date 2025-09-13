بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

شهد كورنيش الغربى مشاجرة بالكرسى داخل المرسى السياحى بين 3 عمال أشقاء فى كورنيش و5 أشخاص بسبب خلافات على ثمن المشاريب، وتم إلقاء على القبض على طرفى المشاجرة 8 أشخاص من الطرفين.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من قسم أول سوهاج تفيد بوقوع مشاجرة بين 3 عمال أشقاء يعملون فى المرسى السياحى بكورنيش الغربى و5 أشخاص.

طرف أول إيمان السيد الحداد 40 عاما ربة منزل ومحمد أحمد خلف 20 عاما بائع متجول ومنة الله أحمد 18 عاما ومحمد طة عبدالكافى 25 عاما مندوب مبيعات خطيب سالفة الذكر ومصطفى السيد الحداد 33 عاما بائع متجول.

طرف ثان على عبدالحافظ بدرى 29 عاما عامل بمرسى كورنيش النيل مصابا بكدمة بذراع اليد اليمنى وحسين عبدالحافظ 26 عاما عامل بكورنيش النيل مصابا بكدمة أعلى الحاجب الأيسر وحسن عبدالحافظ 19 عاما عامل بكورنيش مصابا بجرح قطعى بذراع اليد اليمنى 3 أشقاء.

حصل خناقة مع مواطنين والعمال فى المرسى السياحى بالكورنيش الغربى حى غرب سوهاج وتم الاستعانة بالقسم وتسليمهم وعمل محضر وتسلمهم للقسم ولا يوجد أى تلفيات بالموقع.



وتحرر عن ذلك رقم المحضر ٨٠٣٤ جنح قسم أول سوهاج، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتصرف.

