الخميس 25 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق لـ 9 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي  إبراهيم فايق والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بتسريبات الـ VAR، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لإعادة الإعلان، وتقديم شهادة بنهائية الحكم.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتخفيف الغرامة على الإعلامي إبراهيم فايق من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار التعويض المدني المؤقت، في قضية تسريب الـ VAR، وذلك خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي. 

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.  

وكان المحامي العام قد انتهى من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولي الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.  

