ضبط أجنبي و7 سيدات داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط نادٍ صحي غير مرخص بالتجمع الأول، لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وألقت القبض على مالكه وأحد الأشخاص الأجانب و7 سيدات بداخله.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن أحد الأشخاص يدير ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واستغله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات النادي المشار إليه، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المكان وبصحبته 7 سيدات وأحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



