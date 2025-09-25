الخميس 25 سبتمبر 2025
حبس عاطل بتهمة البلطجة على المواطنين وإغلاق زاوية صلاة بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة أعمال البلطجة على المواطنين وغلق زاوية مخصصة للصلاة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

 

فيديو ممارس البلطجة على المواطنين وإغلاق زاوية صلاة بالإسكندرية

 كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين وغلق زاوية مخصصة للصلاة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبالتتبع أمكن تحديد القائم على النشر (بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على سكان المنطقة محل سكنه بالسب، فضلًا عن وضع قفل على باب الزاوية المستخدمة فى أداء الصلاة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه (عاطل – له معلومات جنائية)، وبمناقشة شقيقته أفادت بأنه يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج بأحد مراكز الطب النفسى بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

