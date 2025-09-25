الخميس 25 سبتمبر 2025
القبض على الطالبة ملك شريكة مريم بالتعدي بالضرب على زميلتهما بمصر القديمة

ضبط الطالبة ملك،
ضبط الطالبة ملك، فيتو

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على ملك شريكة مريم لقيامهما بالتعدي على الطالبة سجى بالضرب أمام إحدى المدارس بالمنيل في منطقة مصر القديمة.

 

مشاجرة طالبات مصر القديمة

كانت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله قيام إحدى الفتيات تقوم بالتعدي على أخرى بالسب أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

الطالبة مريم
الطالبة مريم

بالفحص، تبين تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى السيدات وبصحبتها ابنتها "طالبة – مصابة بكدمة بالرأس" مقيمتان بدائرة القسم، بقيام طالبة أخرى بالتعدي عليها بالسب والضرب محدثة إصابتها، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب اللهو.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

