الداخلية تضبط 26 شخصا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 26 شخصا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

 

سقوط عصابة غسيل أموال

 اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 26 عنصرا جنائيا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء المركبات.


هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (1,3) مليار جنيه تقريبًا.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتى ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

