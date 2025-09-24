الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، متهم ينتحر داخل محكمة التجمع الخامس

متهم ينتحر داخل محكمة
متهم ينتحر داخل محكمة التجمع الخامس

ألقى متهم بنفسه من الطابق الثالث داخل محكمة التجمع الخامس، وذلك بعدما حكم عليه في قضية مدان بها بالحبس 7 سنوات.

لم يحتمل المتهم الضغط النفسي الذي لاحقه قبل جلسة الحكم عليه حتى لحظة الحكم عليه بالحبس 7 سنوات، فاختمرت فكرة الانتحار في ذهنه حتى خرج من قفص الاتهام وأثناء ترحيله ألقى بنفسه من علو داخل المحكمة.

 

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المحكمة والأمن العام ودفعت الإسعاف بسيارة رقم ٢٣٢٦ لنقل الجثة لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 
 

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

 

وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

