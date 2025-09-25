القبض على سائق توك توك تعدى بالسب على صاحب سيارة بالإسكندرية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق توك توك لقيامه بسب صاحب سيارة ملاكي في الإسكندرية.

فيديو لسائق توك توك يسب صاحب سيارة بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب عقب اصطدام الأخير بسيارته بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد الشاكى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجارى أثناء قيادته السيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل إصطدمت به مركبة "توك توك" ولدى معاتبة قائدها قام بالتعدى عليه بالسب.



تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

