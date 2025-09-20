السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى مصر القديمة

نجح رجال الشرطة بالقاهرة ، فى ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على مالك محل بأسلوب "انتحال الصفة" بمنطقة مصر القديمة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بعد تلقي بلاغ من مالك محل بتعرضه للنصب والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

وعثر بجوزة المتهمون  على المبلغ المالي، طبنجة صوت، وجهاز لاسلكي استخدموها في ارتكاب الواقعة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، كما أقروا بتورطهم في واقعتين نصب أخريين بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

