سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى مصر القديمة

نجح رجال الشرطة بالقاهرة ، فى ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على مالك محل بأسلوب "انتحال الصفة" بمنطقة مصر القديمة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بعد تلقي بلاغ من مالك محل بتعرضه للنصب والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

وعثر بجوزة المتهمون على المبلغ المالي، طبنجة صوت، وجهاز لاسلكي استخدموها في ارتكاب الواقعة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، كما أقروا بتورطهم في واقعتين نصب أخريين بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.