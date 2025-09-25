الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في كرداسة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة كرداسة، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة بكرداسة

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة مركز شرطة كرداسة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بكرداسة حريق شقة كرداسة شقة بكرداسة الحماية المدنية بالجيزة منطقة كرداسة

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل ربة منزل بكرداسة

مصرع طفلة غرقا داخل حمام سباحة بكرداسة

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads