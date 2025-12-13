السبت 13 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة بيرنلي ضد فولهام بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، على ملعب تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق إيميل سميث رووي، ثم تعادل بيرنلي في الدقيقة 21 عن طريق أوجوشوكو، ثم عاود فولها التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق كالفن باسي.

أعلن سكوت باركر المدير الفني لفريق بيرنلي تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه فولهام، في الدوري الإنجليزي 

تشكيل بيرنلي أمام فولهام

دخل بيرنلي مباراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايل دوبرافكا

الدفاع: أكسيل توانزيبي - إكدال - إيستيفي - هارتمان

الوسط: أوجوشوكو - جون كولين - فلورينتينو لويس 

الهجوم: فوستر - أرماندو بروجا - ينز لارسن

تشكيل فولهام أمام بيرنلي 

في المقابل، أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: بيرند لينو 

الدفاع: كيني تيتي - يواكيم أندرسن - كالفن باسي - أندي روبينسون

الوسط: ساندير بيرج - أليكس إيووبي - هاري ويسلون - إيميل سميث روي - صامويل شوكويزي

الهجوم: راؤول خيمينيز 

موعد مباراة بيرنلي ضد فولهام

انطلقت مباراة بيرنلي أمام ضيفه فولهام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

