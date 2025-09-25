الخميس 25 سبتمبر 2025
صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح وتصويرها خلال معاشرتها فى مدينة السلام.

 وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من سيدة مصابة بكدمات وجروح في رأسها وجسدها، يفيد بأنها أثناء تواجدها في شقتها اقتحم مجهول المنزل وتعدى عليها بالسلاح الأبيض، وحاول كتم نفسها ثم عاشرها جنسيا وصورها بكاميرا هاتفها المحمول، واستولى عليه وفر هاربا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنه عامل وعمره 33 سنة له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على هاتف السيدة المسروق وعليه الفيديو وهو يتعدى عليها وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

