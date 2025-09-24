ضبط 17 شخصا يستغلون الأطفال في التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 رجلًا وسيدة، من بينهم 12 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق أقسام شرطة أول مدينة نصر – الوايلي – باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 33 حدثًا كانوا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

