النيابة العامة: 422 حافلة مدرسية تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا

أعلنت النيابة العامة أعمال متابعة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث تم رصد عدد (٤٤٢) حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد (٥٥) حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق (٥٠٪) من الحد الأقصى المقرر.

وبحسب ما أكدته النيابة العامة تخطت بعض تلك الحافلات نسبة (١٠٠٪) من السرعة القصوى للطريق، وأُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة، وجارٍ مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

وجاء في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، واصلت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لتلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور.



وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة الإجرامية، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، وستتابع عن كثب مدى التزام قائدي تلك الحافلات بسرعة السير المقررة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

