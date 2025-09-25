القبض على عامل خردة سمح لصغير بقيادة تروسيكل وأداء حركات استعراضية بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة سمح لصغير بقيادة تروسيكل وأداء حركات استعراضية بـالغربية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو لطفل يقود تروسيكل وأداء حركات استعراضية بالغربية

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة مركبة " تروسيكل" وأداء حركات استعراضية بالغربية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط مركبة الـ"تروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة "12 سنة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط مالك التروسيكل (عامل خردة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) وأقر بأن الطفل يعمل برفقته.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

