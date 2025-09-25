القبض على 11 متسولا بعد انتشار فيديو لطفلين يدخنان أمام محطة للقطارات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفلان يقومان بالتدخين أمام إحدى محطات القطارات بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد المحطة المشار إليها، وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية حملة بمحيط المنطقة أسفرت عن ضبط 11 طفلًا، وتبين أنهم من القائمين على أعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

