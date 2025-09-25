الخميس 25 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على 11 متسولا بعد انتشار فيديو لطفلين يدخنان أمام محطة للقطارات

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو طفلين يدخنان أمام محطة قطارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفلان يقومان بالتدخين أمام إحدى محطات القطارات بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد المحطة المشار إليها، وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية حملة بمحيط المنطقة أسفرت عن ضبط 11 طفلًا، وتبين أنهم من القائمين على أعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

محطات القطارات القاهرة أعمال التسول

