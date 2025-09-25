ضبط لصين بتهمة سرقة أسلاك الإنارة على الطريق الغربي بالفيوم

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمحافظة الفيوم، من ضبط لصين، يسرقان أسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة، على الطريق الغربي بدائرة مركز شرطة طامية، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهمين.

سرقة علي الطريق الغربي بالفيوم

كان اللواء، أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بضبط عاطلين، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الغربي، في نطاق مركز شرطة طامية، يحاولان سرقة أسلاك أعمدة الإنارة علي الطريق.

وقد تبين أن المتهمين كانا يستهدفان سرقة الأسلاك بغرض بيعها خردة والتربح غير المشروع منها، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، واحيل الى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهمين لحين التحقيق معهما، وتحريز الأسلاك المضبوطة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

