القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على منادي سيارات لقيامة بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع بـ سوهاج.
فيديو تحرش منادى سيارات بفتاة فى سوهاج
رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام منادي سيارات بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.
وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
