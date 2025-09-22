الإثنين 22 سبتمبر 2025
الأهلي يستعرض قرار الجهة الإدارية باعتماد لائحة النادي الجديدة

الأهلي
الأهلي

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم قرار الجهة الإدارية المركزية باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص التي عقدت يوم الجمعة الموافق 19-9-2025.

كما وجه مجلس الأهلي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الموقرة على حضورها الغفير وتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه النادي، وكذلك توجيه الشكر للعاملين بالأهلي على المجهود الكبير أثناء أعمال الجمعية العمومية والذي ساهم في ظهور النادي بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الأهلي وحجم أعضائه.

 كما طالع المجلس نشر تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي وفق أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 210د، الصادر يوم الأحد الموافق 21-9-2025.

الأهلي يحدد موعد انتخاب مجلس إدارة جديد 

وعلي صعيد آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماع اليوم، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

