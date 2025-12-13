السبت 13 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

عبلة كامل، فيتو
عبلة كامل، فيتو
عبلة كامل، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، ودخولها أحد المستشفيات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جميع الأخبار والصور المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

حالة صحية مستقرة وتواصل دائم مع الفنانة عبلة كامل وعدم وجود أي قلق

وأوضح نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم ومستمر معها، وأن أوضاعها الصحية طبيعية ولا تستدعي أي قلق، مشددًا على أنها لا تتواجد في أي مستشفى كما أشيع مؤخرًا.

صور مفبركة لـ عبلة كامل وشائعات لا تستند إلى أي معلومات موثوقة

وأكد أشرف زكي أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لوجود الفنانة عبلة كامل داخل أحد المستشفيات مفبركة وغير حقيقية، داعيًا رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق والبلبلة دون الاعتماد على مصادر موثوقة أو معلومات مؤكدة.

رعاية الدولة للفنانين وتوجيهات القيادة السياسية بالدعم الكامل

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية للفنانين والرموز الفنية، تأتي في إطار اهتمام الدولة بقاماتها الثقافية والفنية، مؤكدًا أنه في حال احتياج الفنانة عبلة كامل إلى أي دعم أو رعاية صحية، فإن الدولة لن تتأخر عنها في ظل منظومة الدعم والرعاية المستمرة للفنانين.

