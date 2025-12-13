أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

18 حجم الخط

عبلة كامل، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، ودخولها أحد المستشفيات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جميع الأخبار والصور المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

حالة صحية مستقرة وتواصل دائم مع الفنانة عبلة كامل وعدم وجود أي قلق

وأوضح نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم ومستمر معها، وأن أوضاعها الصحية طبيعية ولا تستدعي أي قلق، مشددًا على أنها لا تتواجد في أي مستشفى كما أشيع مؤخرًا.

صور مفبركة لـ عبلة كامل وشائعات لا تستند إلى أي معلومات موثوقة

وأكد أشرف زكي أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لوجود الفنانة عبلة كامل داخل أحد المستشفيات مفبركة وغير حقيقية، داعيًا رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق والبلبلة دون الاعتماد على مصادر موثوقة أو معلومات مؤكدة.

رعاية الدولة للفنانين وتوجيهات القيادة السياسية بالدعم الكامل

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية للفنانين والرموز الفنية، تأتي في إطار اهتمام الدولة بقاماتها الثقافية والفنية، مؤكدًا أنه في حال احتياج الفنانة عبلة كامل إلى أي دعم أو رعاية صحية، فإن الدولة لن تتأخر عنها في ظل منظومة الدعم والرعاية المستمرة للفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.