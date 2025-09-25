الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

القبض على نجل أحمد
القبض على نجل أحمد رزق.فيتو

تمكنت قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على نجل الفنان أحمد رزق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله والتسبب له «بخرم في طبلة أذنه» أمام إحدى المدارس بمنطقة أكتوبر.

وتواصل قوات البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة من خلال فريق بحث وتفريغ كاميرات المراقبة التي كانت منتشرة في محيط الحادث والتي تم التحفظ عليها.

جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية. 

