حملة أمنية لرفع السيارات المهملة وإزالة الإشغالات بمحيط مدرسة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لرفع السيارات المهملة وإزالة الإشغالات والمخالفات بمحيط المدرسة بمحافظة القاهرة.

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أحد المسئولين بإحدى المدارس في القاهرة متضررًا من تواجد عدد من السيارات المتروكة بمحيط المدرسة.

وتحركت الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تنفيذ حملة لرفع السيارات المهملة وإزالة الإشغالات والمخالفات في المنطقة المحيطة بالمدرسة المشار إليها.

