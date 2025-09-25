ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالا مخلة عبر تطبيقات إلكترونية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي في محافظة الإسكندرية.

تفاصيل التحريات

أكدت المعلومات أن السيدات الخمس، من بينهن 3 لهن معلومات جنائية، استعنّ بأحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أماكن تواجدهن في دائرتي قسمي شرطة الدخيلة وثاني المنتزه بالإسكندرية، حيث أسفرت الحملة عن ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

