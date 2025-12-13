بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

18 حجم الخط

كأس إنتركونتيننتال، فاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره بيراميدز، بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار مواجهات كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

بهذه النتيجة يحصد فلامنجو لقب "كأس التحدي" ويصعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال، فيما يودع بيراميدز البطولة.

أهداف مباراة فلامنجو وبيراميدز

وسجل ليو بيريرا الهدف الأول لـ فلامنجو البرازيلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 25 من كرة رأسية مميزة.

ثم سجل دانيلو الهدف الثاني لـ فلامنجو البرازيلي في شباك نظيره بيراميدز بالدقيقة 54 من كرة رأسية أيضا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

وتوج فلامنجو بلقب كأس التحدي، كما تأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قد أعلن تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

