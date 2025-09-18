الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: تسرب غاز وراء حريق مصنع في القطامية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة القاهرة الجديدة، أن تسربا للغاز وراء حريق نشب داخل مصنع مواد غذائية فى منطقة القطامية دون وقوع أي إصابات، وأمرت بالتحفظ على مالك المصنع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مواد غذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى المكان.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق ببوتجاز خاص بتسوية الطعام بالطابق الأرضي داخل مصنع مكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق فى منطقة الألف مصنع شارع الجلاد محور محمد نجيب بدائرة قسم شرطة القطامية والمكان على مساحة 12 مترا تقريبا.


ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة منطقة القطامية غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بمحل ألعاب في مدينة نصر

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads