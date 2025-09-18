التحقيقات: تسرب غاز وراء حريق مصنع في القطامية

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، أن تسربا للغاز وراء حريق نشب داخل مصنع مواد غذائية فى منطقة القطامية دون وقوع أي إصابات، وأمرت بالتحفظ على مالك المصنع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مواد غذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى المكان.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق ببوتجاز خاص بتسوية الطعام بالطابق الأرضي داخل مصنع مكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق فى منطقة الألف مصنع شارع الجلاد محور محمد نجيب بدائرة قسم شرطة القطامية والمكان على مساحة 12 مترا تقريبا.



ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

