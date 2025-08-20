الأربعاء 20 أغسطس 2025
غسل أموال بـ100 مليون جنيه، قرار جديد مرتقب اليوم ضد البلوجر شاكر

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، جلسة تجديد حبس البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية قيمتها 100 مليون جنيه. 

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت صانع المحتوى شاكر مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.

وأكدت الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

