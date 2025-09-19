أخبار الحوادث اليوم:استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار..القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية في الأميرية..مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بـ الشرقية، وتبين وجود خلافات بين طرفي المشاجرة، وتم ضبطهما.
القبض على عاطل بتهمة سرقة أموال صندوق تبرعات مسجد بدار السلام (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بـ منطقة دار السلام.
للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار
أمرت نيابة أكتوبر باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية وذلك في اتهامه بالسب والتشهير الطبيبة وسام شعيب، وإيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعديا على خصوصيتها وتشهيرا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ظهور عامل تحت تأثير المخدرات في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل ظهر فى فيديو مسجى على ظهره وسط الشارع، لكونه تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بـ الجيزة.
القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بالخصوص (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار سكني بـمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.
انهيار جزئي لعقار قديم بباب الشعرية
شهدت منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.
القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية في الأميرية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بمنطقة الأميرية
خطة شيطانية، طالبة تتفق مع شاب لسرقة 60 ألف جنيه من والدتها بالعمرانية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة وشاب، بعد اتهامهما بسرقة مبلغ 60 ألف جنيه من والدة الفتاة، حيث تبين أن الطالبة أقدمت على سرقة المبلغ من منزل أسرتها بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، قبل أن تهرب لتسليمه للشاب الذي تربطها به علاقة عاطفية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالإسكندرية وتضبط أطرافها
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.
ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة أجنبية في السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من مخدومتها فى مدينة السلام.
ضبط عنصر إجرامي غسل 12 مليون جنيه في المنوفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية.
أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم
كشفت مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بخطف طفل وتخديره ومطاردة الأهالى له واستيقافه في منطقة المقطم.
حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الشرقية بمشاركة رجال الشرطة
نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
خدعهم بـ"تحديث البيانات"، ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالمنيا
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بمحافظة المنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك.
ضبط شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة وحاصل على معهد فني صحي (له معلومات جنائية)، لقيامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من مجلس إدارة جمعية، زُعم أنها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية مقابل وحدات سكنية بمشروع في دمياط الجديدة دون الوفاء بتسليمها.
