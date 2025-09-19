أخبار الحوادث اليوم:استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار..القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية في الأميرية..مصدر أمني ينفي صلة الداخلية بجمعية إسكان في دمياط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بـ الشرقية، وتبين وجود خلافات بين طرفي المشاجرة، وتم ضبطهما.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بـ منطقة دار السلام.

أمرت نيابة أكتوبر باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية وذلك في اتهامه بالسب والتشهير الطبيبة وسام شعيب، وإيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعديا على خصوصيتها وتشهيرا بها، على خلفية تناول الإعلامي في إحدى حلقات برنامجه.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل ظهر فى فيديو مسجى على ظهره وسط الشارع، لكونه تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بـ الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار سكني بـمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

شهدت منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء العقار من السكان.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل جاره بزجاجة مياه غازية فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بمنطقة الأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة وشاب، بعد اتهامهما بسرقة مبلغ 60 ألف جنيه من والدة الفتاة، حيث تبين أن الطالبة أقدمت على سرقة المبلغ من منزل أسرتها بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، قبل أن تهرب لتسليمه للشاب الذي تربطها به علاقة عاطفية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من مخدومتها فى مدينة السلام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية.

كشفت مديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الإدعاء بقيام قائد سيارة نقل بخطف طفل وتخديره ومطاردة الأهالى له واستيقافه في منطقة المقطم.

نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بمحافظة المنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة وحاصل على معهد فني صحي (له معلومات جنائية)، لقيامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من مجلس إدارة جمعية، زُعم أنها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية مقابل وحدات سكنية بمشروع في دمياط الجديدة دون الوفاء بتسليمها.

