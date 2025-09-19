خدعهم بـ"تحديث البيانات"، ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالمنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بمحافظة المنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك.

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم كان يتواصل مع المواطنين مدعيًا تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ويستغل ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم يستخدمها للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحوي دلائل على نشاطه الإجرامي، إضافة إلى شريحتي هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بارتكاب جرائمه على النحو المشار إليه.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

