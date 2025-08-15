الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب يثير الذعر بالخصوص والأمن يضبط المتهمين

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

اندلعت بمدينة الخصوص بمحافظة الـقليوبية، مشاجرة بين عدد من الشباب بإستخدام الأسلحة البيضاء، مما آثار الذعر والقلق بين المواطنين بدائرة الخصوص، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

اشتباك عنيف بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب يثير الذعر بالخصوص.. والأمن يضبط المتهمين 

وورد للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بلاغ يفيد برصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة لعدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء.

وبالفحص بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، تم تحديد أماكنهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللازم وجار عرض المتهمين علي النيابة للتحقيق معرفة ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الخصوص قليوب محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة الخصوص

مواد متعلقة

إعلان حكام مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مخزن البلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق مخزن بلاستيك

صيادلة القليوبية تستضيف مناقشة مشروعات التخرج لدبلومة إدارة المستشفيات

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads