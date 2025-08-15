مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب يثير الذعر بالخصوص والأمن يضبط المتهمين

اندلعت بمدينة الخصوص بمحافظة الـقليوبية، مشاجرة بين عدد من الشباب بإستخدام الأسلحة البيضاء، مما آثار الذعر والقلق بين المواطنين بدائرة الخصوص، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اشتباك عنيف بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب يثير الذعر بالخصوص.. والأمن يضبط المتهمين

وورد للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بلاغ يفيد برصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة لعدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء.

وبالفحص بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، تم تحديد أماكنهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللازم وجار عرض المتهمين علي النيابة للتحقيق معرفة ملابسات الواقعة.

