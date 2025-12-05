طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

18 حجم الخط

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، في السنوات الأخيرة زاد الوعي الغذائي بشكل كبير، وأصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل صحية لأطباقهم المفضلة دون التنازل عن المذاق أو الإشباع.

من بين هذه الأطباق الفول بالسجق، أحد أشهر وجبات الإفطار المصرية التي تتميز بنكهتها الغنية رغم ارتفاع محتواها من الدهون.

لذلك ظهر السجق النباتي كخيار ممتاز لمن يرغب في تقليل الدهون والسعرات، والاعتماد على بروتين نباتي أكثر خفة وصحية.

وفي هذا التقرير نقدم طريقة بسيطة وشهية لتحضير فول بالسجق النباتي كبديل مشبّع وصحي يناسب السيدات، النباتيين، وأي شخص يحاول تنظيم وزنه دون حرمان.

فوائد استخدام السجق النباتي

قبل البدء في الطريقة، من المهم التعرف على القيمة الغذائية التي يقدمها السجق النباتي:

دهون أقل: السجق النباتي يحتوي عادة على نصف كمية الدهون الموجودة في السجق الحيواني التقليدي، وهذا يقلل السعرات ويخفف الحمل على الجهاز الهضمي.

مصدر بروتين نباتي: يقدم بروتينًا عالي الجودة دون دهون مشبعة.

خالي من الكوليسترول: وهو ما يجعله مناسبًا لمن يعانون من مشاكل في القلب أو ارتفاع الكوليسترول.

مشبّع: رغم قلة الدهون، إلا أنه يمنح إحساسًا بالشبع بفضل محتواه من الألياف ومكوناته النباتية.

سهل الهضم وخفيف على المعدة، وهذا يجعله مناسبًا للإفطار أو العشاء.



مكونات عمل الفول بالسجق النباتي

2 كوب فول مدمس جاهز.

2 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب ماء ساخن.

2 فص ثوم مفروم.

عصير نصف ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون.

مكوّنات السجق النباتي

4 أصابع سجق نباتي جاهز (متوفر في السوبر ماركت الصحي).

بصلة صغيرة مفرومة.

حبة فلفل أخضر أو ألوان حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

رشة بابريكا.

رشة زعتر أو أوريجانو.

نقطة زيت زيتون أو رذاذ زيت للطبخ.

فول بالسجق النباتي

طريقة التحضير

أولًا: تجهيز السجق النباتي

في طاسة غير لاصقة، ضعي نقطة صغيرة جدًا من زيت الزيتون أو رذاذ زيت خفيف.

أضيفي السجق النباتي بعد تقطيعه شرائح مائلة أو مربعات صغيرة، وقلّبيه لمدة 3–4 دقائق حتى يبدأ لونه يتغيّر.

أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا خفيفًا.

أضيفي الفلفل الأخضر وبعد دقيقة ضعي صلصة الطماطم مع رشة البابريكا والزعتر.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

يُرفع السجق النباتي من النار ويُترك جانبًا.

ثانيًا: تجهيز الفول

ضعي الفول المدمس في وعاء على النار وأضيفي الماء الساخن لتخفيف قوامه.

أضيفي الثوم المفروم والملح والفلفل والكمون.

حرّكي المكونات جيدًا واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة دقيقتين.

أضيفي الطحينة إن رغبتِ في قوام أغنى ومذاق كريمي.

أخيرًا، أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون وقلّبي.

تقديم الطبق

يُسكب الفول في طبق عميق ثم يُوزّع فوقه السجق النباتي الساخن.

يمكن تزيينه ببقدونس مفروم، شرائح فلفل، أو رشة بابريكا.

يُقدَّم مع خبز بلدي أسمر أو توست دايت للحصول على وجبة مشبعة وصحية.

لماذا هذا الطبق بديل مثالي للفول بالسجق الدسم؟

سعرات أقل بنحو 40–50٪ من الطبق التقليدي.

خالي من الدهون المشبعة التي تزيد الالتهابات ودهون البطن.

مناسب للنباتيين ولمن يتبعون حمية خالية من اللحوم.

مذاقه غني جدًا بفضل البصل والفلفل والتوابل والصلصة.

مناسب للفطار أو الغداء الخفيف دون شعور بالثِقل بعد الأكل.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكن استخدام سجق نباتي من العدس، الصويا، أو الفول السوداني، حسب المتوفر.

إذا رغبتِ في مزيد من القوام، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

استخدمي فولًا مدمسًا عالي الجودة للحصول على نكهة مميزة.

يمكن إضافة طماطم مكعبات صغيرة لمزيد من الانتعاش.

