الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل خردة متهم بسرقة كابل كهربائي من أحد الأعمدة بالشرقية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة لقيامه بقطع وسرقة كابل كهربائي من أحد الأعمدة بـالشرقية.

 

فيديو سرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بقطع وسرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية.


وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل خردة -  مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وتم ضبط الكابل المسروق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الشرقية سرقة كابل كهربائى فيديو سرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية سرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية فيديو سرقة كابل كهربائى

مواد متعلقة

مرور الشرقية يضبط 25 توك توك مخالف لخطوط السير بالزقازيق

ضبط المتهمين بالتعدي على مالك صيدلية وتحطيمها في الشرقية (فيديو)

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads