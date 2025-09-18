القبض على عامل خردة متهم بسرقة كابل كهربائي من أحد الأعمدة بالشرقية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة لقيامه بقطع وسرقة كابل كهربائي من أحد الأعمدة بـالشرقية.

فيديو سرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بقطع وسرقة كابل كهربائى من أحد الأعمدة بالشرقية.



وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وتم ضبط الكابل المسروق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

