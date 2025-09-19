إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق فى حريق شقة بمدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة بالطابق الخامس بأحد العقارات في مدينة نصر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





حريق شقة سكنية بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة الزهراء بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.





وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.