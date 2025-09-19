الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالإسكندرية وتضبط أطرافها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنها تعود لمشاجرة نشبت بين طرف أول (عامل – مصاب بجرح قطعي)، وطرف ثانٍ يضم ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بدائرتي قسم شرطة ثانٍ وثالث الرمل.

تبين أن سبب المشاجرة خلافات بين الجيران، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

